Роскачество проверило солнцезащитные кремы

Роскачество провело исследование солнцезащитных кремов. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты при изучении качества кремов выяснили, что все они вызывают раздражение на коже. Всего было исследовано 20 позиций. Большинство из них произведены в России (12), остальные — во Франции, Корее, Белоруссии и Германии. Среди представленных кремов есть как бюджетная продукция стоимостью от 135 руб., так и образцы премиум-класса за 5,6 тыс. руб. с уровнем защиты 50 и 50+.

«Почти все кремы не прошли испытания по кожно-раздражающему действию (способны вызывать покраснение после нескольких часов использования), что является нарушением техрегламента 09/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», — говорится в сообщении Роскачества.

Кроме того, компоненты, содержащиеся в двух из 20 кремов, способны негативно влиять на живые клетки, в том числе и на клетки эпителия.

В Роскачестве пояснили, что солнцезащитные кремы в своем составе имеют природные компоненты, которые, вероятно, и вызывают раздражение и аллергические реакции. При этом испытания на соответствие уровню защиты SPF прошли все образцы, пять из них — с самым высоким фактическим SPF, от 58 до 66.

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