В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать соль

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, как выбрать качественную и полезную соль, сообщает агентство«Прайм».

Специалист посоветовала употреблять в пищу только йодированную соль. Также следует обращать внимание на класс помола — в соли мелкого помола йод более стабилен, уточнила эксперт.

«Чтобы выбрать качественную йодированную соль с гарантированным содержанием йода, соответствующим физиологическим потребностям, рекомендуем выбирать соль с российским Знаком качества», — завила Саратцева.

Если такой нет, качественную соль также можно отыскать по знаку ГОСТ Р (национальный стандарт Российской Федерации).

Саратцева напомнила, что и у соли есть срок годности — с момента предполагаемого употребления он должен составлять не менее девяти месяцев. По истечении этого срока соль не испортится, но перестанет быть йодированной — лучше использовать ее для бытовых нужд.

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