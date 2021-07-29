В двух регионах России выпал снег

В четверг 29 июля на севере Магаданской области выпал снег, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщает «Интерфакс», местные метеорологические службы уточнили, что в некоторых районах области ожидаются заморозки до минус 4 градусов.

«Информация о снегопаде подтверждается. Местами мы ожидали ночью заморозки. Низкие температуры вполне могли привести к появлению снега с дождем», — заявили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в ночь на четверг снег выпал и на Чукотке, следует из данных окружного Гидрометцентра. На арктическом побережье Чукотского автономного округа температура ниже нуля.

«Местами небольшой дождь, на севере мокрый снег. Местами туман. Ветер на побережье Берингова пролива южной четверти, на остальной территории северный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области слепили снеговика в июле.