Несколько человек погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области

Взрослые и дети погибли в результате пожара в частном доме в селе в Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«В Балаковском районе села Наумовка ночью произошел пожар в частном доме… В результате пожара погибли взрослые и дети», — заявили в пресс-служба губернатора, не уточнив количество погибших.

Уточняется, что в доме находились пять человек, в том числе трое детей. Пожар произошел на территории 88 квадратный метров, он был потушен в течение двух часов с момента обращения в профильные службы, говорится в сообщении.

Причины возгорания выясняются. Выжившим оказывается необходимая помощь.

По поручению губернатора области Валерия Радаева на месте трагедии находятся зампред правительства региона Роман Грибов, глава Балаковского района Сергей Грачев.

Ранее сообщалось, что два человека, в том числе ребенок, пострадали при взрыве бытового газа в доме в Барнауле.