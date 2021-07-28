ВОЗ: выявленный в России штамм коронавируса не представляет глобальной опасности

Выявленный в начале текущего года в России вариант коронавируса АТ.1 не представляет опасности в глобальном масштабе, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснение пресс-службы штаб-квартиры ВОЗ в Женеве.

«Что касается АТ.1, то на основе имеющихся данных было определено, что этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне и таким образом больше не удовлетворяет критериям для того, чтобы он продолжал оставаться в списке для мониторинга», — уточнили в ВОЗ.

Также в пресс-службе пояснили, что этот список может пополняться или сокращаться «по мере поступления новой информации».

Ранее в ВОЗ объяснили, почему не будут называть штамм коронавируса АТ.1 «российским».

Штамм коронавируса АТ.1 был обнаружен в России в январе 2021 года, ВОЗ наблюдает за ним с 9 июня. В этот список также включены штаммы, обнаруженные в разное время в Бразилии, Великобритании, Индонезии, США, на Филиппинах и в других государствах.