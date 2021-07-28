Скончалась бывшая глава Росздравнадзора Елена Алексеевна Тельнова, сообщает сайт ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова. Елена Алексеевна начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 год возглавила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения», — указано на сайте.

Ранее скончался глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко.

Савченко умер на 70 году жизни 25 июля. Причины его смерти не уточняются.