В результате крушения самолета на Украине погибли трое граждан США

На западе Украины в результате крушения самолета погибли трое граждан США, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в полиции.

«Вследствие падения погиб пилот и три пассажира, граждане США. Жители жилого дома не пострадали», — сказал собеседник издания.

По его словам, личности иностранцев устанавливаются. Он также добавил, что погибший летчик Игорь Табанюк был «одним из лучших летчиков».

По предварительным данным, есть две версии падения: нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники.

Ранее стало известно, что легкомоторный самолет упал на жилой дом на западе Украины.

До этого в региональном главке МЧС сообщили, что легкомоторный самолет упал недалеко от аэродрома «Калинка» в Хабаровском районе. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до двух человек. Также было возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».