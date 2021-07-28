МИД Венгрии заявил, что россияне могут въезжать в страну с любой вакциной

Граждане России при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от COVID-19 могут свободно въезжать на территорию Венгрии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

«Нет различий между разными типами вакцин, поэтому граждане России с действующей шенгенской визой и сертификатом о вакцинации могут въезжать в Венгрию без дополнительных ограничений, т.е. без ПЦР или карантина», — уточнили в министерстве.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз сильно ошибается, рассматривая вопрос одобрения иностранных вакцин с идеологической и геополитической точек зрения.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной Евросоюза, получившей образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был зарегистрирован в стране, после чего началось его применение для вакцинации населения. Помимо российской вакцины в Венгрии используются препараты Pfizer/BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.