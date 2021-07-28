В Балашихе врачи вылечили 101-летнюю пациентку от COVID-19

В Подмосковье врачи балашихинской больницы выписали пациентку 1920-го года рождения, выздоровевшую после двухсторонней пневмонии, которую вызвал коронавирус. Об этом сообщается на сайте Правительства Московской области со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

«Пациентка поступила к нам в состоянии средней степени тяжести. Ей были проведены необходимые обследования и назначено медикаментозное лечение и поддерживающая и инфузионная терапия. Течение болезни осложнялось многочисленными сопутствующими заболеваниями», — рассказал главный врач медучреждения Михаил Антипов.

Он отметил, что помощь была оказано вовремя и больная быстро пошла на поправку.

В пресс-релизе говорится, что 15 июля женщина отметила день рождения в инфекционной палате. Сотрудники больницы поздравили пациентку со 101-летием. Спустя десять дней, когда закончился курс терапии и был получен отрицательный ПЦР-тест, ее перевели на амбулаторное лечение.

Ранее в Республике Башкортостан привили от коронавируса 103-летнюю женщину.