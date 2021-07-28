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Полицейские в Кабардино-Балкарии сожгли партию контрафактных сигарет на 34 млн рублей

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Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии ликвидировали партию контрафактных сигарет общей стоимостью 34 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

«По решению суда полицейскими отдела МВД России по Зольскому району в присутствии контролирующих сотрудников МВД по КБР и председателя общественного совета при райотделе Шафига Урусмамбетова вся изъятая продукция была уничтожена путем сожжения», — рассказали в полиции.

Под ликвидацию попали свыше 182 тысяч пачек сигарет иностранного производства, которые не имели необходимых акцизных марок России. Владельцы груза — двое мужчин из Псковской области — стали фигурантами уголовного дела, им присудили штрафы в размере 180 тысяч и 156 тысяч рублей.

В декабре 2020 года Государственная дума приняла закон о запрете россиянам перевозить более 200 сигарет.

Законопроект разработан для противодействия нелегальному обороту табака.

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