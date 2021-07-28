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Роспотребнадзор: вакциной «Спутник V» полностью привились 20 млн россиян

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полный цикл вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 20 млн россиян, сообщает РИА «Новости».

Об этом она рассказала во время выступления в российском обществе «Знание».

«Сегодня у нас по статистике уже вакцинировано огромное количество людей. Полный цикл вакцинации прошли «Спутником»... около 20 миллионов. Полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» — около миллиона и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова («КовиВак» — прим. ред. «Газета.Ru»), — порядка 300 тысяч», — добавила Попова.

Ранее стало известно, что больше трети российских регионов получили первые партии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», остальные пока ожидают поставок.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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Коронавирус 2019-nCoV
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