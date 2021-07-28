Следствие утверждает, что Доброхотов мог также оклеветать офицеров ГРУ

По утверждению следствия по делу о клевете главного редактора The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) (организация включена Минюстом в список иноагентов) против журналиста из Нидерландов Вилема ван дер Верффа, Роман Доброхотов мог также оклеветать сотрудников Главного управления Минобороны России (ГРУ), сообщает ТАСС.

«Доброхотов в сети Интернет и социальной сети Twitter с верифицированного аккаунта распространил в отношении Ван дер Верффа и индивидуально неопределенных лиц из числа сотрудников ГРУ Минобороны заведомо недостоверные сведения о том, что Ван дер Верфф по заказу ГРУ распространил недостоверные данные о крушении Boeing 777 МН-17 в Донецкой области», — указано в постановлении о возбуждении дела.

Следствие утверждает, что неизвестное лицо разместило в Twitter-аккаунте Roman Dobrokhotov сообщение с «дезинформацией о сбитом Boeing МН-17».

Ранее главред The Insider* Доброхотов заявил, что остался свидетелем по делу о клевете.

Министерство юстиции пополнило список иноагентов, включив в него юридическое лицо «The Insider SIA», которое является администратором доменного имени интернет-издания The Insider. Согласно обновленным данным реестра, юрлицо «The Insider SIA» зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года.