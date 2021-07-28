Юрист рассказал, как мошенники могут взять кредит по копии паспорта

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов заявил, что мошенники могут использовать копию паспорта, чтобы взять кредит на другого человека. Об этом сообщает «Прайм».

Самая распространенная мошенническая схема — это изготовление поддельного паспорта на имя гражданина по копии подлинного.

«Если речь идет о внушительной сумме или о займах в нескольких кредитных организациях одновременно, то, как правило, по цветной копии паспорта мошенники могут сделать его дубликат, но уже с чужой фотокарточкой, которая иногда имеет сходство с «оригиналом»», — отметил Миронов.

Он добавил, что с дубликатом злоумышленники могут обратиться в банк, но «никак не с ксерокопией паспорта».

Ранее сообщалось, что наиболее распространенным видом мошенничества в пандемию стала продажа поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Услуги по продаже фальшивых сертификатов массово публикуются на теневых форумах, в Telegram-каналах и соцсетях. Как правило, мошенники продают документы с внесением заказчика в реестр вакцинированных от коронавируса, обещая, что информация о вакцинации будет отображаться на госпортале.