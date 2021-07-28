В торговых сетях России сократились запасы товаров на случай экстренной ситуации

Российские торговые сети хранят достаточные запасы с расчетом минимум на 14 дней, сообщил РИА «Новости» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«По отдельным товарным позициям - и больше. Это позволит нам удовлетворить покупательский спрос даже в экстренной ситуации», — сказал эксперт.

Согласно приведенным агентством данным Росстата, запасы товаров в российской розничной торговле на конец мая были сформированы на 39 торговых дней. При этом в мае 2020 года — на 43 дня торговли, на конец июня прошлого года - на 39 дней.

Ранее торговые сети предупредили, что в августе цены на кофе в России могут вырасти на 10-12%, что связано с удорожанием сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии. Бразилия является крупнейшим в мире производителем и экспортером кофейных зерен. В июле этого года страна столкнулась с аномальными заморозками после года сильнейшей почти за столетие засухи.

До этого почти 80% россиян заявили о быстром росте цен на продукты. По словам граждан, особенно подорожали мясо и птица.