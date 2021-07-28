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Один человек погиб в результате нападения медведя в красноярском природном парке

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Depositphotos

Один человек погиб в результате нападения медведя на группу туристов в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом заявили представители дирекции парка на официальном сайте.

«27 июля на территории природного парка «Ергаки» произошел второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека. Нападение произошло в районе 9 озер хребта Араданский на группу туристов из четырех человек», — уточнили в сообщении.

В связи с чем рекомендовано всем туристам отложить поездку в природный парк «Ергаки» до принятия официального решения по закрытию или ограничению посещения парка.

Также отмечается, что на территории Араданского хребта дирекция парка не ведет регулирование численности медведей. Причиной является отсутствие сил и средств.

Ранее инспекторы застрелили медведя, убившего подростка в красноярском парке.

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