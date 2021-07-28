Россиянок предложили защитить от домогательств отдельными вагонами метро

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву письмо с предложением провести эксперимент по запуску женских вагонов в метро. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на документ.

По мнению Петрова, женская часть населения России испытывает страх и стресс, сталкиваясь с домогательствами в общественном транспорте, хотя подобными вещами занимается «меньшая часть мужского населения России». Отмечается, что в мире уже существует практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский».

«В странах, где это практикуется, женщины могут воспользоваться специальными вагонами, где будут уверены, что не подвергнутся сексуальной атаке или нежеланным домогательствам <…> Поэтому прошу оценить идею тестирования в России эксперимента по запуску специальных женских вагонов в метрополитене, трамваях и иных видах общественного транспорта», — говорится в письме.

Поясняется, что подобными вагонами с радостью воспользуются беременные или женщины с детьми.

Ранее в Москве задержали 28-летнего мужчину, который в туалете на станции метро «Цветной бульвар» надругался над бывшей сотрудницей полиции. Когда девушка выходила из уборной, он ударил ее по голове. Девушка уточнила, что нападавший все время повторял: «Я не насильник, я воспользуюсь вами и отпущу».