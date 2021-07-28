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Минфин предложил продавать конфискованное по суду дорогое жилье

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Министерство финансов РФ подготовило законопроект, предусматривающий продажу роскошного жилья, обращенного в государственную собственность по решению суда. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства и сам документ.

«Продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом», — говорится в пояснительной записке к проекту.

При этом критерии роскошного жилья в документе не указаны. Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, подобная мера «создаст предпосылки» для повышения доходов федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда РФ, а также соответствующих бюджетов бюджетной системы страны.

Ранее Минфин России разработал законопроект о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, который устанавливает требования к основному технологическому оборудованию для производства табачных изделий и сырья путем введения обязанности по его обязательной государственной регистрации.

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