В Гидрометцентре прогнозируют приход экстремальной жары в некоторые регионы

Экстремально жаркая погода придет в ближайшие дни на Сахалин, Южно-Курильские острова, а также в Приморский край. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже пять дней экстремально высокая температура на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае. На Сахалине температура выше 30 градусов. И такая погода сохранится. Там очень теплые воздушные массы из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас, во время Олимпиады, изнемогают от жары», — пояснил Вильфанд.

Он отметил, что высокие температуры держатся и на севере Красноярского края — в Эвенкии, где столбики термометров поднимаются до +30-35°C, а также на Таймыре (там жара достигает +25-26°C).

Синоптик прогнозирует, что юг европейской части России также ожидает жаркая погода: в Краснодарском крае и Крыму — до +36°C, в Ростовской области — до 38°C.

«В Крыму даже ночью температура около 24-25 градусов. Это минимальные значения, и это очень много даже для юга», — сказал метеоролог.

Ранее в Москве и Московской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Период предупреждения по столице действует до 20.00 27 июля.