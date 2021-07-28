В США опасаются, что вакцинированные могут переносить «дельта»-штамм COVID-19

Эксперты опасаются, что вакцинированные против коронавируса в некоторых случаях могут переносить «дельта»-штамм COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

Она пояснила, что в последнее время появились научные данные, которые «свидетельствует о том, что разновидность «дельта» ведет себя совершенно иначе, нежели предыдущие штаммы».

«В редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью «дельта» уже после вакцинации, могут быть заразными и передавать вирус другим», — рассказала Валенски.

Глава ЦКПЗ подчеркнула, что эти новые научные данные вызывают беспокойство и призвала граждан вакцинироваться. «Вакцинация по-прежнему предотвращает тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть, даже в случае со штаммом «дельта»», — резюмировала она, добавляя, что прививки помогают уменьшить распространение коронавируса.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что «дельта»-штаммом коронавируса стали гораздо чаще заражаться грудные дети. Кроме того, эксперт прогнозирует, что осенью в России начнется рост заболеваемости коронавирусом.