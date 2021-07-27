Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ

Москвичка Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.

Он уточнил, что сейчас идет процесс конкурсного отбора и зачисления.

По словам ректора, у него большой опыт приема абитуриентов и он видел подростков, которые поступали в МГУ в 14-15 лет. Он уточнил, что это всегда особый случай.

«Любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», — подчеркнул Садовничий.

Он сказал, что не узнавал, какой балл получила Алиса, и удастся ли ей поступить. При этом ректор МГУ заявил, что если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога, который поможет комфортно учиться в университете.

Ранее стало известно, что МГУ готов зачислить восьмилетнюю Алису Теплякову, сдавшую ЕГЭ и получившую аттестат за 11 класс.