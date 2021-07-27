Потерпевший по делу о вымогательстве «банды Цапков» стал подозреваемым

Предприниматель Александр Исюк, который является потерпевшим по делу о вымогательстве «банды Цапков» из Кущевского района Краснодарского края, превратился в подозреваемого. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, после двух лет нахождения в статусе потерпевшего Исюк оказался в СИЗО. В июле против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

Его жена — Наталья Исюк попросила главу МВД России Владимира Колокольцева и генпрокурора РФ Игоря Краснова защитить ее супруга. В своем обращении женщина сообщает, что в 2010 году под угрозой убийства члены банды Цапка и Цеповяза заставили ее мужа взять в банке кредит в размере 70 млн рублей, которые участники банды через свои фирмы обналичили и забрали. Кроме того, она указала, что Цапок и Алексеев (еще один член группировки), отняли у четы автомобиль. После этого преступники, со слов заявительницы, попытались вновь принудить Исюка взять кредит на 250 млн рублей. Мужчина думал, что его убьют, поэтому решил скрыться.

«Он и наш зять уехали из Кущевской и скрывались до тех пор, пока не приехали следователи Бастрыкина Александра Ивановича и не арестовали Цапка и Цеповяза и их бандитов. Моего мужа нашли сотрудники ФСБ и стали задавать вопросы о его телефонных и личных контактах с главарями банды.. Оперативники также обещали затем мужу помощь в возбуждении уголовного дела по вымогательству у него 70 млн рублей, но помощь не оказали и оставили его одного с этими проблемами», — рассказала супруга Исюка.

В 2019 году Исюк все равно написал заявление, по которому было задержано несколько человек. В 2021 году уголовное дело было передано новому следователю Валентине Ильиной, которая не поверила словам Исюка. 5 апреля 2021 года она прекратила дело. Александр Исюк обратился в МВД, но сам стал подозреваемым. В отношении него завели уголовное дело о ложном доносе. После этого бизнесмена заключили под стражу.

Жена обвиняемого утверждает, что Ильина действует в интересах членов «банды Цапков».

4 ноября 2010 года банда Сергея Цапка совершила убийство 12 человек в станице Кущевская. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно и скончался от болезни в 2014 году, находясь в СИЗО. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.