В ГД предложили ограничить движение мотоциклистов по междурядью

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предлагает внести изменения в правила дорожного движения, запретить мотоциклистам опасное лавирование между рядами и параллельное движение с другим транспортом в одной полосе.

«Я считаю, что многие страны Европы, например, Германия пошли по правильному пути, запретив одновременное движение в полосе автомобилистов и мотоциклистов. Конечно, было бы правильно, чтобы со временем появились отдельные полосы для мотоциклов. Но сейчас можно хотя бы запретить лавирование на городских улицах, где автомобилисты часто просто не ожидают появления мотоциклистов, и это приводит к самым катастрофическим последствиям. Я буду обращаться в Минтранс, чтобы внести советующие изменения в правила дорожного движения», — сказала она «Газете.Ru».

По мнению парламентария, аварии с участием мотоциклистов чаще заканчиваются трагедией.

«Если ДТП с участием двух автомобилей может завершиться простым разбирательством страховых компаний, то есть страдают только транспортные средства, то аварии с участием мотоциклов чаще имеют ужасающие последствия вплоть до гибели ничем не защищенного мотоциклиста», — считает Бессараб.