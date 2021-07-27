news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вышел второй трейлер новых «Охотников за привидениями» 19:58
В Свердловской области мужчину вывезли в лес и похоронили заживо из-за 500... 19:50
Кадыров подарил блогеру Хасбулле иномарку за 6 млн рублей 19:47
Число пострадавших при взрыве на химзаводе в Леверкузене превысило 30... 19:33
Климатолог: два города РФ может затопить из-за глобального потепления 19:30
Исинбаева исполнила сальто на кровати в честь победы российских гимнасток 19:26
Instagram озаботился безопасностью подростков 19:23
Центру «Какая разница» пожертвовали более миллиона рублей после конфликта на детской... 19:17
Минтруд предложил праздновать в России День отца 19:16
Пэрис Хилтон впервые станет мамой 19:10

Вирусолог рассказал, как будет работать новая вакцина от компании Biocad

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Киреев/РИА «Новости»

Новая вакцина против коронавируса от биотехнологической компании Biocad будет содержать меньше компонентов, вызывающих воспаление, однако при этом может быть менее эффективной, сообщил «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

По его словам, новую вакцину от «Спутника V», например, отличает вектор, в который загружают S-белок. У Biocad это аденоассоциированный вирус.

«Плюс аденоассоциированного вируса в том, что он гораздо менее инфламаторный, то есть он вызывает меньше воспалительной реакции. Это делает его менее провоспалительным — значит, побочные эффекты от вакцины, тот же гриппоподобный синдром, будут, скорее всего, меньше», — отметил Волчков.

Проинфламоторность — способность вызывать воспаления — является одним из побочных эффектов, однако это и есть тот механизм, за счет которого запускается иммунный ответ, добавил он.

«И тут, в случае с аденоассоциированным вирусом, нужно посмотреть, насколько он эффективно он вызывает иммунный ответ», — сказал эксперт.

По мнению вирусолога, иммунный ответ будет образовываться за счет того, что вакцина позволит доставлять большее количество S-копий коронавируса в организм.

Раннее сообщалось, что Минздрав России выдал компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований своей вакцины против COVID-19. Они продлятся до 31 декабря 2026 года.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Золотой дубль: Россия разгромила всех в гимнастике и тхэквондо. LIVE
Россия завоевала шесть медалей в четвертый день Игр-2020
«Артистам важно переживать и страдать»: Анна Плетнева — о группе «Винтаж», Земфире и сексуальности
Интервью с солисткой группы «Винтаж» Анной Плетневой
«Меньше побочек, меньше эффекта»: как будет работать вакцина от Biocad
Вирусологи рассказали, почему новая вакцина от COVID может быть менее эффективна
Чечня стала первым регионом, где вакцинацию от COVID прошли 60% взрослого населения
Пенсионерка из Новокузнецка рассказала, как поймала выпавшего из окна ребенка
Пассажирский Boeing экстренно сел в Симферополе из-за неполадок с двигателем
Основателя «Ласкового мая» кремировали в Подмосковье
Новости и материалы
Вышел второй трейлер новых «Охотников за привидениями»
В Свердловской области мужчину вывезли в лес и похоронили заживо из-за 500 рублей
Кадыров подарил блогеру Хасбулле иномарку за 6 млн рублей
Число пострадавших при взрыве на химзаводе в Леверкузене превысило 30 человек
Климатолог: два города РФ может затопить из-за глобального потепления
Исинбаева исполнила сальто на кровати в честь победы российских гимнасток
Instagram озаботился безопасностью подростков
Центру «Какая разница» пожертвовали более миллиона рублей после конфликта на детской площадке
Минтруд предложил праздновать в России День отца
Пэрис Хилтон впервые станет мамой
Трех человек приговорили к срокам до 11 лет за убийство чемпиона мира по тайскому боксу в Москве
Чак Норрис наградил 83-летнюю бабушку черным поясом по карате
Минкультуры: крупные кинопремьеры в России пройдут ближе к концу года
На Украине сменился глава Вооруженных сил
На Шри-Ланке нашли драгоценный камень весом 2,5 млн карат
Россияне рассказали об отказе от соцсетей и вредных привычек на отдыхе
Власти Уганды задержали спортсмена, который сбежал из расположения сборной на ОИ
Пресс-служба МВД: водитель и трое пассажиров пострадали в аварии с участием автобуса
Все новости
Утопленные автомобили хлынули на рынок. Как их распознать
Авторынок готовится к наплыву подтопленных автомобилей
Спорные песни: почему экс-солистка «Ленинграда» требует от Шнурова миллионы
Юрист бывшей звезды «Ленинграда» объяснил суть иска к Шнурову
Партия сказала — надо: как Пекин в одночасье разорил тысячи российских инвесторов
Решение властей Китая о регулировании рынка образования привело к потерям российских акционеров
«Обуздать заразу»: в Кремле ответили, что мешает победить коронавирус
Песков заявил о недостаточных темпах вакцинации в России
«Фотогеничность, экстравагантность, «инстаграмабельность»: как эволюционировали кроссовки
Что повлияло на изменение дизайна кроссовок
Инфляция и быстрое восстановление экономики: о чем говорил Путин
Путин рассказал, что инфляция в России выходит за целевые ориентиры
По любви и без выпивки: могут ли взрослые встречаться с подростками
Детский омбудсмен оценила романтические отношения несовершеннолетних со взрослыми
Гарвардский ученый запустил проект по поиску инопланетян
Профессор астрономии из США объявил о новой инициативе по поиску пришельцев
Вирус вместо меню: как QR-коды воруют личные данные
Эксперты рассказали об опасностях использования QR-кодов
«Системе образования конец»: смогут ли роботы заменить учителей
В России подсчитали количество роботов-учителей
Ушла из жизни судья Горбунова. Она отправила «ночного губернатора» в колонию
Источник: председатель Куйбышевского районного суда скончалась во сне
Крым на Северный Кипр. В Турции предложили России сделку
В Кремле исключили соглашение по Крыму, предложенное в Турции
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях