Вирусолог рассказал, как будет работать новая вакцина от компании Biocad

Новая вакцина против коронавируса от биотехнологической компании Biocad будет содержать меньше компонентов, вызывающих воспаление, однако при этом может быть менее эффективной, сообщил «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

По его словам, новую вакцину от «Спутника V», например, отличает вектор, в который загружают S-белок. У Biocad это аденоассоциированный вирус.

«Плюс аденоассоциированного вируса в том, что он гораздо менее инфламаторный, то есть он вызывает меньше воспалительной реакции. Это делает его менее провоспалительным — значит, побочные эффекты от вакцины, тот же гриппоподобный синдром, будут, скорее всего, меньше», — отметил Волчков.

Проинфламоторность — способность вызывать воспаления — является одним из побочных эффектов, однако это и есть тот механизм, за счет которого запускается иммунный ответ, добавил он.

«И тут, в случае с аденоассоциированным вирусом, нужно посмотреть, насколько он эффективно он вызывает иммунный ответ», — сказал эксперт.

По мнению вирусолога, иммунный ответ будет образовываться за счет того, что вакцина позволит доставлять большее количество S-копий коронавируса в организм.

Раннее сообщалось, что Минздрав России выдал компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований своей вакцины против COVID-19. Они продлятся до 31 декабря 2026 года.