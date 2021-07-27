Федор Конюхов доплыл до Северного полюса на дрейфующей льдине

Путешественник Федор Конюхов успешно добрался до Cеверного полюса на дрейфующей льдине, потратив на это примерно 250 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его экспедиционный штаб.

«Первая одиночная дрейфующая станция в летнем сезоне успешно завершила свою работу. Это историческое событие! Все прошло штатно. Льдину выбрали надежную (15 кв. километров, толщина 1-1.5 метра), полярный медведь к дрейфующей станции не подходил — это была одна из самых серьезных угроз», — заявили в штабе.

Представители Конюхова добавили, что путешественник чувствует себя хорошо. В экспедиции он написал семь художественных этюдов, один из которых подарил президенту клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николаю Савельеву.

Конюхов покорил Арктику в шестой раз. Первая экспедиция состоялась в 1988 году — тогда 124 путешественника, включая Федора, доплыли до Северного полюса на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Ранее Конюхов первым переплыл южную часть Тихого океана на весельной лодке.