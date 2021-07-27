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В Тюмени мужчина залез в квартиру через балкон и избил пять девушек

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В Тюмени мужчина забрался через балкон в чужую квартиру и избил пять девушек. Об этом сообщает 72.ru.

Одна из девушек, Александра Першина, утверждает, что они собрались с подругами, чтобы отметить помолвку одной из них. Отдыхающие слушали музыку, никто из соседей не делал им замечаний.

«В двенадцатом часу мы с девочками уже занесли все в квартиру, осознавая, что уже поздно и кому-то наши посиделки могут мешать. Мыли посуду. И тут к нам через балкон забегает мужчина и начинает всех бить. Первый удар пришелся на беременную подругу. Ее он пихнул ногой, отчего она упала и ударилась головой. Мы растерялись и не поняли, что происходит. Он стал бить, толкать всех остальных. Кричал и матерился. Вел себя неадекватно», — подчеркнула Першина.

В публикации утверждается, что «сосед выплеснул агрессию на девушек» и спокойно покинул квартиру так же через балкон на первом этаже.

Першина добавила, что полицейские, несмотря на вызов пострадавших, на место происшествия не приехали.

В полиции сообщили, что «материал передан для проверки участковому уполномоченному».

Ранее мужчина взял заложников в одном из банков Тюмени.

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