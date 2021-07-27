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В Швейцарии закрыто расследование, связанное с «делом Магнитского»

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Global Look Press

Швейцария закрыла расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с делом о смерти в 2009 году в СИЗО «Матросская Тишина» аудитора Сергея Магнитского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную прокуратуру страны.

«Основываясь на обширных изысканиях, Управление федерального прокурора может подтвердить, что это расследование не вскрыло каких-либо свидетельств, которые обосновывали бы обвинения против кого-либо в Швейцарии», — сказано в сообщении ведомства.

При этом прокуратура конфисковала «более 4 млн франков» ($4,3 млн по текущему курсу) из замороженных в начале следствия в Швейцарии активов на общую сумму около $19,5 млн.

В рамках дела не рассматривались обстоятельства смерти Сергея Магнитского.

Ранее в Бельгии у двоих россиян изъяли €400 тысяч по делу Hermitage Capital.

Дело Hermitage Capital касается украденных в 2007 году из российского бюджета 5,4 млрд руб. Об этом стало известно после заявления юриста Сергея Магнитского. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

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