В Госдуме оценили предложение запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак

Предложение запретить тратить детские пособия на алкоголь и табачную продукцию является сложнореализуемым и вызывает опасения с точки зрения возможной коррупции, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат рассказала, что вопрос о внедрении подобной системы давно стоит на повестке дня, однако реализация инициативы вызывает сложности.

«Это не должно создать дополнительных трудностей для семьи. Система должна быть прозрачной. Мы уже предлагали ввести карточную систему. Я думаю, что необходимо просто на эту карточку разрешить приобретение любых детских товаров в любом магазине, но цифровое решение потребует достаточно существенных изменений, и это будет дополнительной проблемой для соответствующих торговых центров, магазинов и так далее, потому что будет необходимо дополнительно закупать какое-то программное обеспечение», — рассказала «Газете.Ru» парламентарий.

Бессараб также обратила внимание на то, что данная инициатива вызывает опасения в связи с возможностью появления новых коррупционных схем.

«Не хотелось бы, чтобы здесь была задействована система госзакупок, госконтрактов, поскольку это может включить коррупциогенную составляющую, если выбор будет за чиновниками той или иной исполнительной власти. Если мы принимаем решение, что на детские пособия можно будет приобрести только какие-то наборы продуктов питания, детскую одежду, детские игрушки, то необходимо будет установить, каким образом и где это приобретать. То есть если это будет приобретаться централизованно, это однозначно вызывает вопросы коррупциогенной составляющей», — добавила она.

По словам депутата, подобная система может быть прозрачной только в случае создания отдельной цифровой платформы.

«Сейчас гораздо важнее создать такую цифровую платформу, которая позволит отслеживать в любом магазине приобретения именно детского товара на эти карточки. Это целая платежная система, и мы понимаем, как дорого это стоит, поэтому пока откладываем это. Между контролем и свободными рыночными отношениями, конечно, необходимо делать выбор в пользу последнего», — заключила Бессараб.

Ранее депутаты Курганской областной Думы внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий запрет на то, чтобы тратить пособие на ребенка на покупку алкоголя и табака. Контролировать расход денег авторы предлагают с помощью «социального электронного счета», транзакции с которого будут отслеживаться.

«Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.