Чечня ввела обязательную вакцинацию для сотрудников СМИ и госслужащих

В Чечне ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление регионального Роспотребнадзора.

До 25 августа второй компонент препарата должны будут получить не менее 90% сотрудников госслужбы, здравоохранения, образовательных организаций, организаций общественного питания, общественного транспорта. Также прививка обязательна для работников санаторно-курортных организаций, гостиниц, салонов красоты и средств массовой информации.

По данным регионального Роспотребнадзора, всего в Чечне было выявлено 15 469 случаев коронавируса, выздоровели 12 891 человек, умерли 293.

Ранее обязательная вакцинация коронавируса для отдельных категорий граждан была введена в Волгоградской области.