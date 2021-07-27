В Италии выпал град размером с яблоко

В Центральной Италии прошли мощные дожди, в ходе которых выпал тяжелый град, отдельные фрагменты которого были размером с яблоко, сообщает издание la Republica.

Сильный шторм и внезапные ливни нанесли серьезный ущерб Эмилии-Романье, а наиболее пострадавшим регионом является район города Пармы. Из-за града, который также повредил стекла многих автомобилей, была перекрыта ключевая итальянская автострада А1, которая пересекает Апеннинский полуостров.

Кроме автострады сильно пострадали жилые дома в районе Пармы, у многих частных зданий град разбил черепичные крыши. В соседней Фиденце порыв ветра сорвал деревянную облицовку крыши одного из зданий в историческом центре города.

Ранее в российском Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах страны.