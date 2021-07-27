news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине разоблачили схему продажи младенцев за границу 12:22
На химическом заводе на западе Германии произошел мощный взрыв 12:20
В Белоруссии силовики проводят учения по пресечению массовых беспорядков 12:03
Глава Hardcore MMA объяснил, почему Моргенштерн согласился подписать контракт... 11:57
Петербуржец сжег кафе из-за конфликта с официантами 11:57
Губерниев заявил, что российские пловцы недобрали несколько наград на Играх 11:55
Власти Якутии рассказали, когда рассчитывают справиться с пожарами в регионе 11:55
Эксперт дал советы по защите от нового вида мошенничества в мессенджерах 11:54
В Евросоюзе заявили о достижении цели по вакцинации от COVID-19 11:41
«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло»: Макгрегор ответил... 11:39

В Италии выпал град размером с яблоко

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Центральной Италии прошли мощные дожди, в ходе которых выпал тяжелый град, отдельные фрагменты которого были размером с яблоко, сообщает издание la Republica.

Сильный шторм и внезапные ливни нанесли серьезный ущерб Эмилии-Романье, а наиболее пострадавшим регионом является район города Пармы. Из-за града, который также повредил стекла многих автомобилей, была перекрыта ключевая итальянская автострада А1, которая пересекает Апеннинский полуостров.

Кроме автострады сильно пострадали жилые дома в районе Пармы, у многих частных зданий град разбил черепичные крыши. В соседней Фиденце порыв ветра сорвал деревянную облицовку крыши одного из зданий в историческом центре города.

Ранее в российском Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах страны.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
На химическом заводе на западе Германии произошел мощный взрыв
Пытки и расправы. Бывший офицер СБУ готов дать показания против Украины
Экс-подполковник СБУ Прозоров считает, что у России есть шанс выиграть в ЕСПЧ
Четвертая медаль: Россия выиграла бронзу в стрельбе из винтовки. LIVE
Каримова и Каменский завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте
На Украине разоблачили схему продажи младенцев за границу
Егор Крид организовал многотысячную акцию в поддержку МакSим
В Евросоюзе заявили о достижении цели по вакцинации от COVID-19
Петербуржец сжег кафе из-за конфликта с официантами
Новости и материалы
В Белоруссии силовики проводят учения по пресечению массовых беспорядков
Глава Hardcore MMA объяснил, почему Моргенштерн согласился подписать контракт на «20 рублей»
Губерниев заявил, что российские пловцы недобрали несколько наград на Играх
Власти Якутии рассказали, когда рассчитывают справиться с пожарами в регионе
Эксперт дал советы по защите от нового вида мошенничества в мессенджерах
«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло»: Макгрегор ответил Хабибу
В России выявили еще 23 032 случая коронавируса
Япония провела успешное испытание ракеты с инновационным двигателем
Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка
Реаниматолог рассказал о способе остановить циркуляцию COVID-19 в мире
В Госдуме прокомментировали последствия вывода американских войск из Ирака
Житель Петербурга открыл стрельбу по подросткам
Первый россиянин вышел в 1/8 финала теннисного турнира на Олимпиаде-2020
В Бурятии нашли останки членов экипажа Ан-2, пропавшего год назад
МИД Таджикистана: российские пограничники не будут патрулировать границу с Афганистаном
В Германии судят пенсионера за хранение танка «Пантера» в подвале
Россия гарантировала себе медаль Олимпиады в тхэквондо
В Волгоградской области обязали прививаться от коронавируса
Все новости
Бьет по глазам: найдено новое осложнение COVID-19
Ученые обнаружили повреждение нервов роговицы при затяжном COVID-19
Как россиян обманывают на розыгрышах призов
Сбербанк выявил новый метод кражи денег через мессенджеры
«На бой Моргенштерна позовем комментатором Шлеменко»
Владелец Hardcore MMA Сульянов раскрыл подробности подписания контракта с Моргенштерном
Число должников по алиментам в розыске за полгода выросло на 16 тыс. человек
Более 65 тыс. человек не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам
«Очень медленная динамика улучшения»: Леонид Кравчук с июня находится в реанимации
Первого президента Украины подключили к аппарату ИВЛ после операции на сердце
«Пьяные водители предлагали расписать им прицепы». Все об инциденте на Кегострове
Художник, журналист и куратор выставки — о причинах драки в Архангельске
Россиянка зарезала третьего по счету сожителя. Убийства происходили в одном доме
«Черной вдове» из Нижнего Новгорода грозит до 15 лет за убийство очередного сожителя
Рыбный день: смогут ли власти сбить цены на минтай
Правительство даст субсидии перевозчикам рыбы с Дальнего Востока
Стареющий автопарк: на вторичном рынке лидируют подержанные «Жигули»
Большинство автомобилистов России покупают старые Lada
«Настоящий офицер»: что известно о подозреваемом в убийстве семьи адмирале
Соседка экс-адмирала Лобанова рассказала о его состоянии незадолго до смерти
Кроссворды и витамины: как восстановить интеллект после COVID-19
Нейробиолог посоветовала переболевшим COVID-19 изучать иностранные языки
Не в лучшей форме: за что критикуют одежду олимпийцев
Расизм, сексизм и нарушение прав человека: что не так с формой олимпийцев в Токио
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях