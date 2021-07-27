В Германии судят пенсионера за хранение танка «Пантера» в подвале

Юристы в Германии спорят о том, как поступить с пенсионером, который хранил в своем подвале танк времен Второй мировой войны, зенитную пушку и торпеду. Об этом сообщает BBC News.

Данные предметы были вывезены из дома в северном городе Хейкендорф (земля Шлезвиг-Гольштейн) в 2015 году. Военным потребовалось около девяти часов на извлечение и погрузку танка без гусениц из подвала жилого дома. Изначально дом обыскивали на предмет украденных нацистских произведений искусства.

На сегодняшний день прокуроры и адвокаты защиты ведут переговоры о возможных наказаниях, в частности условный срок и штраф в размере до €500 тыс. (43 658 550 рублей).

Кроме того, уточняется, что обвиняемому необходимо будет найти новые дома для предметов его коллекции.

По словам адвоката мужчины, американский музей заинтересован в приобретении танка «Пантера». Также немецкие коллекционеры обратились к подсудимому по поводу других предметов, в том числе штурмовых винтовок и пистолетов.

На судебном заседании 26 июля в городе Киль адвокаты пытались определить, нарушил ли пенсионер закон ФРГ о контроле над военным оружием. Закон регулирует производство оружия, продажу и перевозку.

Защита отмечает, что многие орудия больше не функционируют и что танк был куплен на металлолом. Кроме того, адвокаты предлагают снизить размер штрафа до €50 тыс. (4 365 855 рублей). Однако, прокуроры предположили, что часть оружия и боеприпасов все еще может быть использована.

Еще одно слушание по этому делу назначено на 28 июля.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы сотрудники полиции обнаружили в квартире у пенсионера склад патронов от автомата Калашникова и пистолета Макарова.