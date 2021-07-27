Когда отойдем от пиковых значений заболеваемости, займемся постковидной реабилитацией – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главной задачей медицинского руководства столицы после снижения уровня заболеваемости станет реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших коронавирусом, указано на сайте московского градоначальника.

Вместе с Собяниным на встрече с кандидатами в депутаты Государственной Думы приняла участие главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

По словам врача, реабилитация пост-ковидных пациентов уже является насущной проблемой, решение которой необходимо найти в ближайшее время, в том числе — с проекцией на будущее.

Сергей Собянин поддержал главврача Лысенко, отметив необходимость заниматься разработкой системы реабилитации уже сейчас.

Ранее россиянам рассказали о продолжительности последствий коронавируса и пост-ковидного синдрома.