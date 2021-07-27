В Сочи прогнозируют еще один опасный ливень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о затяжных дождях в районе большого Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В течение суток (27 июля) в районе большого Сочи ожидается комплекс неблагоприятных явлений, которые могут привести к опасным явлениям. Это сочетание сильного дождя с продолжительным дождем. За 12 часов выпадет большое количество осадков — 40-50 миллиметров. Одновременно с постоянным дождем будет ливневый дождь», — сказал он.

По словам синоптика, при таком темпе осадков вода сразу попадает в русла рек, поэтому в регионе прогнозируется подъем уровня воды в реках и возрастает риск схода селевых потоков.

Вильфанд уточнил, что любые опасные процессы в атмосфере связаны с интенсивным перемещением воздушных масс. На юге Краснодарского края такие условия могут быть созданы, благодаря сочетанию трех факторов: над Черным морем летом образуется ложбина низкого давления, благодаря которой в атмосфере возникают вертикальные потоки, с запада перемещаются воздушные массы и «утыкаются в горы», что создает дополнительные условия для усиления циркуляции воздушных потоков в атмосфере и появляется фронтальный раздел.

Ранее в МЧС рассказали, какая погода ждет Сочи после подтоплений.