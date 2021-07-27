Названа полезная для сердца доза алкоголя

Ученые из Университетского колледжа Лондона оценили риск развития инфаркта, инсульта, стенокардии и смерти от остановки сердца у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зависимости от дозы ежедневно потребляемого ими алкоголя. Об этом сообщается в журнале BMC Medicine.

В своей работе специалисты использовали базы данных служб здравоохранения Англии и Шотландии, британского биобанка UK Biobank, а также результаты предыдущих 12 исследований. Ученым удалось собрать сведения по более чем 48 тыс. мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями за последние 20 лет, а также данные об их среднем потреблении алкогольных напитков.

По результатам исследования, минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти был выявлен у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в сутки. У людей, выпивающих 15 граммов (половина бокала вина) риск был чуть выше, однако все равно меньше, чем у непьющих. В одну группу с непьющими попали те, кто каждый день выпивал бутылку пива или полбутылки вина.

Ученые отметили, что риск повторного инфаркта или инсульта среди тех, кто пил по шесть граммов алкоголя в день, был на 50% ниже, чем у непьющих, а риск смерти — на 21%.

По мнению экспертов, безопасной для сердца дозой является до 105 граммов алкоголя в неделю, что равно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости.

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