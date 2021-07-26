Полиция Москвы проверит видео с мужчиной, разогнавшимся на электросамокате до 80 км/ч

Московские полицейские изучают видео, где мужчина на электросамокате движется со скоростью около 80 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой столичный главк МВД.

Накануне в соцсетях появилось видео, снятое внутри автомобильного салона — по дороге с одинаковой скоростью движутся и машина, и электросамокат, при этом на спидометре скорость около 80 километров в час.

По данным МВД, с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло почти на 200%.

Ранее российский ученый-биолог, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев, приходившийся правнуком поэту Федору Тютчеву, скончался на 81-м году жизни в результате ДТП с участием электросамоката.