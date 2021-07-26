В Турции фиксируют рост заражений коронавирусом

В Турции за последние сутки выявлено 16 809 случаев заражений коронавирусом, сообщается на странице министерства здравоохранения страны.

Статистика стала самым высоким суточным показателем для республики с 8 мая. Выздоровели 5 585 человек.

Всего было проведено 224 198 тестов на COVID-19.

Руководитель Минздрава Турции Фахреттин Коджа призвал жителей страны в своем Twitter соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться.

Ранее министр призвал вернуться к строгим мерам против пандемии коронавируса в связи с ростом заболеваемости.

До этого президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заявил, что турецкие власти могут принять решение о прекращении авиасообщения с Россией в случае ухудшения в ней эпидемиологической обстановки.

По его словам, в Турции «находятся на грани между тем», чтобы разрешить россиянам въезжать в страну с обязательным карантином или без него. На серьезных ограничениях, вплоть до прекращения авиасообщения, настаивают турецкий минздрав и политическая элита страны.