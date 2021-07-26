СМИ: исчез диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем

Диспетчер Олег Галелов, который вел переговоры с пилотами рейса Афины-Вильнюс, перевозившего основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, покинул Белоруссию со своей семьей. Об этом пишет Telegram-канал «Наша Нiва» со ссылкой на источники в «Белаэронавигации».

«Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут связаться с ним и переживают: позвонить ему невозможно, он удалил свои соцсети. Официально власти нам ничего не сообщили. Но мне на него наплевать, потому что я думаю, он просто перестраховался и уехал», — сообщил сотрудник «Белаэронавигации».

Он добавил, что Галелов «отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране». Голос на опубликованной записи инцидента с Ryanair принадлежит ему.

Заместитель генерального директора «Белаэронавигации» Иван Герловский подчеркнул, что Галелов был в отпуске с июня и ничего не знает о его исчезновении или увольнении.

Ранее в «Белаэронавигации» заявили, что Белорусские диспетчеры не принуждали угрозами сесть в Минске самолет Ryanair, на котором летел Протасевич.