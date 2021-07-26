ЕС работает с Россией над взаимным признанием сертификатов о вакцинации от COVID-19

Посол Европейского союза (ЕС) в России Маркус Эдерер заявил, что в ЕС работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«В этих сертификатах будет информация о сделанных прививках, о тестах, чтобы, по крайней мере этой категории граждан, облегчить возможность путешествовать», — отметил он.

По словам Эдерера, возможные сроки открытия границ зависят от ситуации с COVID-19.

«В данное время вы наблюдаете, как и у вас в России, и у нас в Евросоюзе постоянно появляются новые волны коронавируса. Поэтому этот процесс сколько-то продлится, и я не знаю, когда границы будут открыты», — подчеркнул посол Евросоюза в России.

Ранее сообщалось, что Европейский союз предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам.

В Евросоюзе с 1 июля заработала система цифровых сертификатов о COVID-статусе, с помощью которых можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирус или то, что их обладатель недавно переболел.