В МВД предложили изымать у должников загранпаспорта

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, подготовленный в МВД, по которому допускается изъятие загранпаспортов у должников. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, данный законопроект предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у россиян, которым по каким-либо причинам ограничен выезд за границу. Например, граждане признанные невыездными в связи с неисполнением судебных решений. Изъятые паспорта будут передавать в орган, выдавший их, добавил он.

«Должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», — сказал Груздев.

Кроме того, данный законопроект обяжет все органы, которые сделали гражданина невыездным, проинформировать его об этом в течение дня, лично под роспись или по электронной почте.

Также будут введены основания для признания загранпаспортов недействительными. Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность. Паспорта, признанные недействительными, будут изыматься.

Загранпаспорта будут признаваться недействительными и изыматься в том случае, если их владелец сменит фамилию, имя, пол или дату рождения. Документ будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств, добавил юрист.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях правил внесения данных в паспорт гражданина России. Теперь человек сам решает, проставлять ли штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.