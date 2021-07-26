Заболеваемость ВИЧ понизилась в России

Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России из расчета на 100 тыс. населения снизилась с 2015 года почти в 2 раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава России.

«Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в России на 100 000 населения: 2015 год – 68,5, 2020 год – 35,8», — уточняют в министерстве.

Всего в прошлом году диагноз ВИЧ впервые был поставлен 56,5 тыс. пациентов, годом ранее – 80 тыс. пациентов.

Наибольшее число пациентов, которым впервые поставили диагноз ВИЧ в 2020 году, фиксировалось в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области. Меньше всего случаев ВИЧ выявили в республиках Калмыкия, Чечня, а также Смоленской области.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ-инфекцией. В центре отметили, что ранее подобного подхода к лечению больных не существовало и поэтому авторам выдан патент на изобретение.