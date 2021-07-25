Главный санитарный врач Украины рассказал, что власти хотят разрешить «микширование» вакцин

На Украине хотят официально разрешить смешивать вакцины от коронавируса разных производителей, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Национальная техническая группа экспертов по иммунизации... рекомендовала разрешить так называемое «микширование (смешивание) вакцины», но при четком соблюдении определенных условий. Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача». - сказал Кузин в интервью изданию «Апостроф».

Решение группы экспертов уже есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа, уточнил врач.

Он заявил, что украинская система здравоохранения не исключает возможности новой вспышки коронавируса в осенне-зимнем сезоне., в связи с этим планируется набирать темпы вакцинации — к концу лета планируется сделать 10 млн прививок против COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина умерла после прививок разными вакцинами от COVID-19.