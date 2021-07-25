Под Тверью мужчина погиб при взрыве

В Тверской области мужчина погиб при взрыве, который прогремел на его дачном участке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственное управление СК России по региону.

«Поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины 1957 года рождения на придомовой территории поселка городского типа Жарковский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи начали доследственную проверку и осмотрели место происшествия, где продолжают работать криминалисты. Что спровоцировало взрыв, не уточняется.

Ранее число погибших после взрыва бытового газа в одной из гостиниц Геленджика выросло до двух человек. Сам инцидент произошел 13 июля. Представители регионального МЧС сообщили, что в частной гостинице «Азария» произошел взрыв бытового газа. Согласно предварительным данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. В общей сложности из здания, в котором произошел инцидент, было эвакуировано 50 человек.