Американская компания предложила Украине провести испытания препарата от COVID-19

Корпорация из США обратилась к Украине с предложением провести в стране клинические испытания препарата от COVID-19. Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«Существует национальный реестр клинических испытаний, где можно быстро просмотреть все клинические исследования, которые официально проводятся в Украине. Эта сфера очень хорошо отрегулирована и открыта. К тому же на сайте министерства [здравоохранения] можно увидеть соответствующие приказы. Сейчас уже пять таких исследований завершены, еще большая их часть находятся в процессе или на старте», — сказал он.

Кузин добавил, что подобные исследования как правило инициирует не государство, в том числе «из-за возможного конфликта интересов с производителем в сфере закупок лекарственных средств». Чаще всего такие исследования инициирует фармацевтический сектор.

23 июня на территории Украины впервые зафиксировали штамм коронавируса «дельта».