Сотрудник посольства Киргизии в Москве избил посетителя

Полиция начала проверку после заявления мужчины о том, что его избил сотрудник посольства Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратился мужчина, который пришел в посольство Киргизии помочь оформить документы своей знакомой. По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу», — рассказал источник.

По словам потерпевшего, нападавший — второй секретарь вице-консула посольства. Правоохранители организовали доследственную проверку.

По данным РЕН, потасовка произошла 24 июля в здании посольства на Большой Ордынке в Москве. В результате пострадал 22-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что жену посла Бельгии обвинили в избиении продавщиц в Сеуле.