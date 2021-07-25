Адвокат назвал последствия для участника конфликта с умершим главой Минцифры Приамурья

Адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков в беседе с 360tv.ru рассказал, что грозит участнику конфликта с погибшим министром цифрового развития и связи Амурской области Александром Курдюковым.

По его словам, ответственность будет определена в зависимости от результатов судмедэкспертизы, которая может показать, скончался ли чиновник от удара человека или же от повреждений, которые он получил в результате падения.

«Когда человек падает, ударяется, а потом погибает, действия человека, который его толкнул, могут квалифицировать по статье «Причинение смерти по неосторожности». Она предполагает небольшое наказание до двух лет лишения свободы», — объяснил Горшков.

Сегодня, 25 июля, стало известно, что ранее госпитализированный в тяжелом состоянии Курдюков скончался. По информации СМИ, 39-летнего чиновника на прошлой неделе нашли избитым во время того, как он отдыхал на турбазе. Возможной версией случившегося называется драка — у Курдюкова якобы был конфликт из-за приставаний к его жене.