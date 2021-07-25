СК: каждое пятое уголовное дело в Москве связано с коррупцией

Каждое пятое уголовное дело, которое возбуждают столичные следователи, связано с коррупцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве.

За первые шесть месяцев 2021 года в столице было возбуждено 2 503 дела. Из них 463 — по преступлениям против личности, 45 — по террористической и экстремистской направленности, 656 — по преступлениям, связанных с коррупцией, и 1 177 — по преступлениям экономической направленности.

Уточняется, что за полгода московские следователи завершили производство по 1 966 делам, в том числе по 1 170 делам по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Также за первого полгода возмещен ущерб от преступлений в бюджет РФ в размере более 10,4 млрд рублей, работодателями погашена задолженность по зарплате более чем на 1 млрд рублей.

Ранее Генпрокуратура оценила масштабы взяточничества в России в 2021 году.