Министр связи Амурской области умер после избиения неизвестными

Министр связи Амурской области Александр Курдюков умер после того, как его избили неизвестные на туристической базе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в Правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», — написал Орлов.

Курдюков был избит неизвестными 17 июля во время отдыха на туристической базе и госпитализирован с черепно-мозговой травмой и несколькими другими серьезными травмами.

Курдюков был назначен министром в январе 2021 года. В областном правительстве он работал с 2010 года, начав с должности начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Приамурья.

Ранее умер первый директор ФАПСИ, Герой России Александр Старовойтов.