МВД опубликовало данные о ДТП с электросамокатами за первое полугодие 2021 года

В России, за первое полугодие 2021 года, зарегистрировано 180 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, в том числе — пять смертельных случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188», — рассказали в МВД.

В министерстве отмечают, что пока у электросамокатов и других «средств индивидуальной мобильности» не существует определенного статуса в правилах дорожного движения.

«Его актуальная редакция в адрес МВД России в установленном порядке не поступала», — уточнили в МВД.

Ранее полиция Москвы объявила в розыск мужчину, который якобы разогнался на электросамокате с ребенком.

До этого неизвестный на электросамокате сбил мужчину в центре Москвы. У потерпевшего зафиксировали сотрясение и травму живота. Инцидент произошел в пятницу, 9 июля.