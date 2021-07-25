news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Николас Мадуро допустил участие США в переговорах с оппозицией 05:13
Кафельников о назначении Карпина: никто из здравомыслящих иностранцев не хочет... 05:11
Во Владивостоке прошел военно-морской парад на День ВМФ 05:00
Комментатор Андронов о назначении Карпина: лучше бы оставили Черчесова 04:55
Вильфанд рассказал о погодном разнообразии в Москве 04:47
Женская сборная России по волейболу уступила итальянкам 04:37
Трамп назвал Олимпийские игры «испорченными» из-за транс-людей 04:17
Российская станция обнаружения космического мусора появится в ЮАР в конце 2021... 04:16
Байден одобрил выделение $100 млн на «непредвиденные траты»... 04:00
Вратарь «Зенита» после вопроса эксперта попросил пригласить его... 03:58

МВД опубликовало данные о ДТП с электросамокатами за первое полугодие 2021 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В России, за первое полугодие 2021 года, зарегистрировано 180 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, в том числе — пять смертельных случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188», — рассказали в МВД.

В министерстве отмечают, что пока у электросамокатов и других «средств индивидуальной мобильности» не существует определенного статуса в правилах дорожного движения.

«Его актуальная редакция в адрес МВД России в установленном порядке не поступала», — уточнили в МВД.

Ранее полиция Москвы объявила в розыск мужчину, который якобы разогнался на электросамокате с ребенком.

До этого неизвестный на электросамокате сбил мужчину в центре Москвы. У потерпевшего зафиксировали сотрясение и травму живота. Инцидент произошел в пятницу, 9 июля.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Сирийский опыт пригодится»: к чему российская армия готовится в Таджикистане
Российскую 201-ю военную базу в Таджикистане усиливают боевыми машинами пехоты БМП-2М
Второй день Олимпиады-2020: борьбу начинают гимнасты. LIVE
Олимпиада-2020. Второй день. ОНЛАЙН
Газовый транзит – 2024. О чем опять спорят Москва и Киев
В «Газпроме» заявили, что не предлагали Украине покупать российский газ
На юге Бельгии началось новое наводнение
В Забайкалье восстановили один из пролетов рухнувшего моста на Транссибе
Вильфанд рассказал о погодном разнообразии в Москве
Женская сборная России по волейболу уступила итальянкам
Новости и материалы
Николас Мадуро допустил участие США в переговорах с оппозицией
Кафельников о назначении Карпина: никто из здравомыслящих иностранцев не хочет в этот омут
Во Владивостоке прошел военно-морской парад на День ВМФ
Комментатор Андронов о назначении Карпина: лучше бы оставили Черчесова
Трамп назвал Олимпийские игры «испорченными» из-за транс-людей
Российская станция обнаружения космического мусора появится в ЮАР в конце 2021 года
Байден одобрил выделение $100 млн на «непредвиденные траты» на беженцев из Афганистана
Вратарь «Зенита» после вопроса эксперта попросил пригласить его на рыбалку
Салихова заступилась за форварда «Спартака» Ларссона
В Дзержинске мужчина сгорел заживо в автомобиле в результате аварии
Первый запуск гиперзвукового «Циркона» с подводной лодки может быть выполнен в августе
Нападающий «Рубина» Деспотович сравнил себя с Дзюбой
На Токио движется тайфун
РФС предупредил Карпина о невозможности продавливания своих игроков в сборную России
Первая партия новейшей модификации Ми-8 поступит в войска в 2021 году
Вильфанд предупредил Восточную Сибирь и Дальний Восток о сильных дождях
Волонтер о работе с российскими гостями Игр: больше не хочу работать на Олимпиадах
«Рубин» предложил угадать результат матча со «Спартаком» по лицам братьев Бакаевых
Все новости
Остановить COVID-19. В Турции предложили более строгие меры для российских туристов
В Турции призвали ужесточить меры против коронавируса в отношении туристов из России
Старт в гандболе: Россия играет против Бразилии. LIVE
Гандбол. Женщины. Россия – Бразилия. ОНЛАЙН
Подозреваемый задержан. Что известно об убийстве полицейского в Ставрополе
В Ставропольском крае задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского
За кого болеть на Играх, день второй: финалы в плавании и тхэквондо
За кем следить на Олимпиаде в Токио 25 июля
Беременным и онкобольным: обновлены рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав перечислил противопоказания к прививке против COVID-19
«Мы все восстановим»: Зюганов дойдет до ЕСПЧ в борьбе за Грудинина
КПРФ обратится в Верховный суд из-за недопуска Грудинина на выборы в Госдуму
Разгромное поражение: Россия не справилась с Италией на Играх
Женская сборная России по волейболу проиграла Италии со счетом 0:3
Стартуем 15 октября. Всероссийскую перепись населения снова перенесли
В России начало переписи отложили из-за сентябрьских выборов
«Роботы» и «полицейские»: как телефонные мошенники втираются в доверие
Юрист предупредил о новой схеме обмана телефонных мошенников
«Газовые фантазии». Как Украина собирается спасать свою «трубу»
В Киеве назвали самый простой сценарий «спасения» украинской ГТС
На этом не поездишь: необычные вещи с автомобильной родословной
Как автомобили превращаются в сумки, часы и шампанское
«В России мы жили рядом с волками»: Алисия Викандер о новой роли и съемках «Анны Карениной»
Интервью обладательницы «Оскара» Алисии Викандер
Олимпийская сборная России по красоте
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях