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На Токио движется тайфун

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Matthew Childs/Reuters

На столицу Японии Токио, где сейчас проходят Летние Олимпийские игры «Токио-2020», надвигается тайфун «Непартак», который несет с собой мощные дожди и высокие волны, сообщает телеканал NHK со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

На данный момент тайфун «Непартак» находится в районе островов Бонин (также известны как Огасавара), расположенных к югу от Японии в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в районе этих островов составляет 20 м/c, однако, чем ближе «Непартак» будет подходить к Токио, тем больше будет скорость ветра.

К тому моменту, как тайфун подойдет к восточному побережью Японии, ветер будет поднимать волны до 6-8 метров, а в японской столице выпадет от 100 до 150 мм осадков. В оргкомитете Олимпиады в Токио объявили, что расписание соревнований может быть скорректировано из-за приближающегося тайфуна.

«Непартак» стал восьмым тайфуном, который сформировался в Тихом океане в 2021 году.

Ранее Роман Вильфанд предупредил Восточную Сибирь и Дальний Восток о сильных дождях.

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