Вильфанд предупредил Восточную Сибирь и Дальний Восток о сильных дождях

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждает о сильных дождях в Восточной Сибири и Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.

«В Якутии, Магаданской области, на Чукотке прогнозируется сильный дождь 25–26 июля, и это будет способствовать тому, чтобы интенсивность бушующих там пожаров уменьшалась. В Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае — тоже сильный дождь и грозы в ближайшие два дня. На севере и юге Красноярского края аналогичная ситуация: дождь, гроза, град. Еще, где сильные осадки — это Северо-Кавказский федеральный округ», — рассказал Вильфанд.

Синоптик уточнил, что на Кавказе сильные осадки ожидаются в Ингушетии и Чечне, где прогнозируется сильный дождь, гроза, град и ветер до 20-25 м/с. На Дальнем Востоке Вильфанд обращает внимание на реку Амур.

«У города Белогорска прогнозируется уровень воды выше опасной отметки 25–26 июля. Вода будет выходить за пойму, будут подтапливаться дороги, огороды, посевы, участки. В Хабаровском крае через три дня уровень Амура будет превышать неблагоприятную отметку. По оценкам, примерно на 50 см будет лишь ниже опасной отметки, то есть очень близко к ней», — предупредил Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказал о приближении похолодания на Урале и Сибири.