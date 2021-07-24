Турецкий инфекционист призвал ужесточить меры по отношению к россиянам

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал в Twitter ужесточить меры по отношению к россиянам на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.

«С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой — государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры», — написал он.

По мнению специалиста, в противном случае остановить рост показателей по коронавирусу не удастся.

В Турции коронавирусом заразились 5 574 997 человек, из которых 5 410 554 выздоровели, еще 50 821 скончался. 22 июля в стране было зафиксировано 9 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало самым высоким показателем суточной заболеваемости с 25 мая, когда было выявлено 9 375 случаев инфицирования.